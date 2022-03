CMF investe 1,1 milhões em projectos de reflorestação no Parque Ecológico

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinalou, hoje, o Dia Mundial da Árvore através da realização de várias actividades com alunos da Escola Bartolomeu Perestrelo, que decorreram durante a tarde, no Parque Ecológico do Funchal (PECOF).

Na ocasião, a vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho revelou que a autarquia tem em curso vários projectos de reflorestação, nomeadamente de "limpeza dos terrenos e do material lenhoso carbonizado, a par com a plantação" e o "correcto ordenamento do espaço".

"Há já projectos candidatados para limpeza de invasoras para reduzir a carga de combustível num total de intervenção de 290 hectares e prevendo-se a plantação de 94 mil plantas, num total de investimento na ordem dos 1,1 milhões de euros", anunciou.

A título de exemplo, referiu: "o Projecto PRODERAM 'Apoio à prevenção da floresta contra incêndios florestais, catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos', estando a conclusão dos trabalhos prevista para Julho de 2022; o Projecto PRODERAM 'Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas', cujo inicio dos trabalhos está prevista para Maio 2022; candidatura Projeto PRODERAM 'Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas', com inicio previsto para Junho 2022".

Sobre a iniciativa desenvolvida esta tarde Nádia Coelho realça que a mesma pretendeu "chamar a atenção dos jovens para a preservação da floresta e dos ecossistemas", assumindo o compromisso de dar continuidade às múltiplas acções de Educação Ambiental que a autarquia tem vindo a desenvolver.

"A Sustentabilidade Ambiental para o Funchal é um dos objectivos estruturais para a próxima década e a reflorestação do Parque Ecológico é considerada uma prioridade para a necessária adaptação e resposta após os incêndios de 2010 e 2016", vincou.

Esta semana para comemorar a semana da Árvore, a CMF vai ainda desenvolver uma série de acções de sensibilização com alunos de várias escolas do concelho, bem como com grupos de Centros Comunitários.