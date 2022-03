Governo não prevê ampliar bancadas no Complexo Desportivo da Madeira

Não existe para já qualquer intenção do Governo Regional ampliar o número de lugares disponíveis (2.500) no campo de futebol do Complexo Desportivo da Madeira.

O número é um dos requisitos obrigatórios para que a infra-estrutura reúna condições para poder receber um jogo da I Liga profissional a menos que, algum clube, nomeadamente o Clube Sport Marítimo, que já treina, queira, todavia se esse for o desejo dos maritimistas a colectividade do Almirante Reis terá de comparticipar as obras.

Isso mesmo ficou expresso há instantes pelo secretário regional do Equipamento e Infra-estruturas numa visita ao local que serviu para se inteirar das obras de requalificação que estão a ser realizadas, uma das quais será a renovação total do piso da pista de atletismo homologada a receber provas internacionais.

Apesar dos melhoramentos que vão custar mais de 700 mil euros, Pedro Fino, que tinha a seu lado o presidente da Câmara da Ribeira Brava e presidente das Sociedades de Desenvolvimento, sublinhou que em nenhum momento a prática desportiva que se desenvolve pelo complexo será interrompida, o que não deixa de ser uma boa notícia para os 30 mil utilizadores anuais.