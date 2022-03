Madeira regista mais três óbitos associados à covid-19

A Madeira registou, no dia de ontem, mais três óbitos associados à covid-19. Até à data, desde o início da pandemia, a Região soma a morte de 236 pessoas com infecção por SARS-CoV-2. A informação foi avançada pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), ao divulgar o mais recente 'Boletim Internamento'.

A mesma fonte revela que, esta segunda-feira, estavam internados 99 pessoas com esta doença, menos uma do que no dia anterior. Um dos doentes está na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19. A maioria destas pessoas tem mais de 65 anos (73), e a maioria tem a vacinação inicial completa, havendo, inclusive, 34 com a vacinação de reforço.