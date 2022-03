Rum da Madeira marca presença no 'Rhum Fest Paris'

O Rum da Madeira será promovido no 'Rhum Fest Paris', com a presença de três produtores regionais de Rum, nomeadamente, Engenhos do Norte, Engenho Novo da Madeira – William Hinton e Florentino Izildo Ferreira – O Reizinho.

A participação da Madeira no evento internacional de Rum surge através de uma acção orientada entre o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e os agentes do sector participantes, com o objectivo de realçar as características únicas do Rum da Madeira, o único rum agrícola português, as quais lhe conferem o estatuto de Indicação Geográfica Protegida, num mercado com estreita ligação ao Rum Agrícola, através das suas colónias.

Segundo dados da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o mercado francês absorveu, em 2021, cerca de 54.000 litros de Rum da Madeira, num total de 316.158 euros, "tornando-se, assim, o principal mercado importador".

O 'Rhum Fest Paris' que decorre entre os dias 2 e 4 de Abril, é um evento de referência no universo do Rum, tendo recebido, na sua última edição, em 2019, 8.000 visitantes e 2.800 profissionais, entre os quais importadores, distribuidores e retalhistas, englobando um total de 189 marcas de Rum, de 53 países diferentes. Nesta que é a sua sétima edição, e após dois anos de interregno, devido às restrições causadas pela pandemia da covid–19, regressa na sua localização habitual, o Parc Floral de Vincennes.