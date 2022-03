175 acidentes de viação com vítimas entre 1 Janeiro e 15 de Março na Madeira

Entre 1 Janeiro e 15 de Março registaram-se, na Região Autónoma da Madeira, 175 acidentes de viação com vítimas que originaram 191 feridos ligeiros, 22 feridos graves e dois mortos, revela Comando Regional da PSP da Madeira em comunicado.

Considerando o nível actual da sinistralidade, em particular as colisões, considera fundamental aumentar a fiscalização do excesso de velocidade e da condução sob o efeito do álcool.

Assim, no período compreendido entre 24 e 27 de Março, o Comando Regional da PSP Madeira efectuará diversas operações de fiscalização rodoviária, especialmente direccionadas para o controlo do excesso de velocidade e de condução sob o efeito do álcool, privilegiando os locais de maior sinistralidade rodoviária.

A operação chama-se 'Risco Mínimo'.