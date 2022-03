Festa do Limão volta a animar freguesia da Ilha

A XX Exposição Regional do Limão tem a sua abertura oficial marcada para o dia 02 de abril, pelas 17h00, no Polidesportivo da Freguesia da Ilha, com a presença do Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

De seguida, pelas 17h30, no auditório da Casa do Povo da Ilha, decorrerá o debate com o tema “Agricultura, uma profissão sustentável e de futuro”, que contará com a presença dos oradores convidados, Hugo Brandão, Presidente da Direção da APIPS, Miguel Rodrigues, chefe de Divisão da Direção de Serviços de Desenvolvimento da Agricultura e a produtora agrícola, Teresa Soares. A conferência contará com o comentário e moderação de Elsa Fernandes, Vice- Reitora da Universidade da Madeira.

Realizar-se-á também, uma prova cega de licores e sobremesas tendo como elementos do júri, a equipa da Câmara de Provadores, AgroSenseLab.

Logo após, pelas 20h00, será realizada uma mostra de Dança, que contará com a Nova Geração, da Associação Desportiva e Cultural do Faial, os alunos do Conservatório e o grupo Fitness TEAM. De seguida, terá lugar a Banda Fixe, com o seu espetáculo comemorativo dos seus 25 anos.

Para finalizar a noite em grande, terá lugar a discoteca ao ar livre, com o DJ SIL.

O dia 03 de abril, inicia-se com a Missa Diminical às 09h30, na Igreja local, pelos agricultores, pelo seu trabalho árduo e persistência. A partir das 12h15, tomam o palco, a dupla Avelino & Daniel, o grupo de Folclore Monte Verde, Mónica Ascensão e a cor e animação da Associação Geringonça.

Pelas 14h00, terá lugar a cerimónia de entrega de prémios aos agricultores, que será presidida por Sua Excelência, o Presidente do Governo Regional da Madeira.

A Festa do Despique, iniciativa muito apreciada pelo público madeirense, está agendada para as 14h30. Esta será acompanhada musicalmente, pelo Grupo de acordeonistas da Casa do Povo da Ponta de Sol e por outros tocadores que queiram se juntar à Festa.

De seguida, a animação fica a cargo da dupla nacional Tiago Neto & Paulo Fragoso e terminamos com o som e alegria de Márcio Amaro & banda.

O certame será transmitido em direto através do canal naminhaterraTV e do facebook da Casa do Povo da Ilha, no dia 02 de abril, a partir das 17h00 e no dia 03 de abril, a partir das 13h30.

O evento será apresentado pelo técnico da Direção da Serviços da Ruralidade, Carlos Pereira.

De referir que nesta edição, o logotipo alusivo aos 20 anos do certame, foi criado por Liliana Jardim, uma artista do Concelho de Santana, que usou a técnica da aguarela na elaboração do mesmo.