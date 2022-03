Livros entregues à Associação Presença Feminina têm como destino várias escolas na Guiné-Bissau

No âmbito da missão 'Livros Irmãos', teve lugar, na passada sexta-feira, 18 de Março, na sede da Associação Presença Feminina, uma cerimónia de entrega de 745 livros infantojuvenis para crianças e jovens estudantes da Ilha de Bolama – Arquipélago dos Bijagós, na República da Guiné-Bissau.

A missão surgiu no ano 2020, fruto de um trabalho de cooperação entre diversas entidades da Região Autónoma da Madeira, com o intuito de tentar mitigar a realidade crónica das lacunas de leitura da língua portuguesa na República da Guiné-Bissau e assim promover, em estreita comunhão com o binómio ensino-aprendizagem, os hábitos de leitura desde tenra idade.

Esta acção conjunta traduz-se na doação à Associação Presença Feminina-FEM, pela Direcção Regional de Educação, Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Grupo Sousa e CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, de 745 livros infantojuvenis destinados a crianças e jovens estudantes da Ilha de Bolama – Arquipélago dos Bijagós.

Estes livros serão transportados desde o Funchal até Bissau a bordo dos navios da GS Lines, o maior armador nacional a operar actualmente nas linhas nacionais e internacionais, unindo-se, assim, o Grupo Sousa a esta causa também como parceiro logístico.

No país de destino caberá à Associação Presença Feminina encaminhar o donativo para as entidades locais competentes, no âmbito do seu projecto 'Muitos Povos uma só Raça…das letras às artes' e na sua qualidade de ONGD, promotora do conhecimento e divulgação dos valores e Cultura dos Países da CPLP na Região Autónoma da Madeira e da promoção da Língua Portuguesa na Guiné Bissau.

As instituições envolvidas nesta acção assumem o compromisso futuro de, sempre que possível, desenvolver iniciativas que visem a aproximação e valorização das duas regiões Madeira e Bolama, que fazem parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa-CPLP.