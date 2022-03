Albuquerque confirma Festa do PSD-M e mantém tabu ao fim da máscara

O presidente do Governo Regional faz tabu não avançando para já com uma data precisa para que na Região o uso da máscara em espaços públicos deixe de ser obrigatório. A DGS recomenda que a partir de 3 de Abril caia em território continental, mas Miguel Albuquerque é mais cauteloso ainda que garanta que os arraiais e a Festa do PSD-M vão mesmo acontecer, esta última junta cerca de 40 mil pessoas.

“Não temos seguido todas as recomendações da Direcção-Geral da Saúde e temos nos dado bem, portanto eu vou seguir às recomendações da direcção regional de Saúde”, reagiu há momentos Miguel Albuquerque que promete avaliar semanalmente a evolução da pandemia tomando “decisão em conformidade com aquilo que for a salvaguarda da saúde dos madeirenses”, disse esta manhã durante uma visita à Sala do Tesouro que passa a estar patente ao público no primeiro piso da igreja matriz, uma inauguração integrado nas comemorações do 560.º Aniversário da Freguesia da Ribeira Brava.