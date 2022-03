Federação Portuguesa de Futebol denuncia venda irregular de bilhetes para Portugal-Macedónia do Norte

A Federação Portuguesa de Futebol participou à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a venda irregular de bilhetes para o Portugal-Macedónia do Norte, do 'play-off' de qualificação para o Mundial2022, revelou hoje o organismo federativo à Lusa.

A instituição que rege o futebol português "recebeu várias denúncias de revenda de bilhetes e inclusivamente de burla, tendo reportado imediatamente às autoridades competentes", relativamente ao encontro marcado para terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

"Nas denúncias detetadas há situações em que bilhetes adquiridos pelo seu valor nominal estão a ser revendidos por valores superiores, mas também há casos de burla em que são colocados à venda bilhetes que nem sequer existem", indicou a FPF.

O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos 'play-offs' europeus de acesso ao Mundial2022, realiza-se na terça-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 19:45, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.

A seleção lusa está na final após o 3-1 no Dragão face à Turquia, com golos de Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes, na quinta-feira, dia em que a Macedónia do Norte venceu em Itália por 1-0, com um golo de Trajkovski (90+2), deixando os transalpinos fora do Mundial pela segunda vez seguida.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.