Marítimo com forte apoio em Barcelos

O Marítimo volta a contar com forte apoio em território continental, novamente no Norte do país. Depois da épica deslocação a Moreira de Cónegos, que levou cerca de 200 adeptos verde-rubros ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, agora é a vez de Barcelos receber nova moldura humana de apoio à equipa orientada por Vasco Seabra para o encontro desta tarde, frente ao Gil Vicente.

Em virtude de algumas desistências para ocupar os assentos do autocarro que guiou os adeptos até ao Minho, existiam ontem poucos lugares disponíveis.

É através da página de Facebook 'Marítimo no Rectângulo' que estas deslocações têm sido organizadas por Pedro Camacho, um madeirense que reside em Portugal continental desde 1986.

Onze inicial com duas novidades

Vasco Seabra aposta em duas novidades no onze inicial frente ao Gil Vicente relativamente à última equipa que defrontou o Vitória de Guimarães, nos Barreiros.

Miguel Sousa e Pelágio saltam para o 'miolo' verde-rubro em detrimento de Xadas - que fica no banco - e do lesionado Beltrame.

Eis o onze do Marítimo: Paulo Victor; Cláudio Winck, Matheus, Zainadine e Vítor Costa; Miguel Sousa, Diogo Mendes e Pelágio; Vidigal, Rafik Guitane e Joe Tagueu.

No banco de suplentes estão: Miguel Silva, Alipour, Xadas, Clésio, Ricardinho, André Teles, China, Léo Andrade e Henrique.

O jogo tem início marcado para as 15h30.