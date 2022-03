Marítimo visitou Escola do Covão e Vargem

Uma comitiva do Marítimo visitou hoje a Escola do Covão e Vargem, no Estreito de Câmara de Lobos, no âmbito do Dia Mundial do Estudante.

O futebolista da equipa profissional Fábio China, o jovem Francisco França (que alinha pela equipa B), e a internacional portuguesa Telma Encarnação, câmara- lobense de nascimento, como rosto do futebol feminino da colectividade, e ainda João Freitas, antigo atleta e hoje médico do clube, foram os verde-rubros que se deslocaram àquela escola, acompanhados pela mascote do clube, ‘o Garras’.