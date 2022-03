Maria Serrano participa em jantar com sócios do Sporting em Machico

O Núcleo do Sporting na Madeira organiza amanhã, dia 25 de Março, um jantar para simpatizantes e sócios 'leoninos'.

O evento, que decorre pelas 19 horas, no restaurante 'O pescador' em Machico, contará com a presença da vice-presidente do conselho directivo verde e branco e da Fundação Sporting, Maria Serrano.

O preço do jantar é de 20 euros por pessoa (inclui: aperitivo, bebidas durante o jantar, espetada e condimentos), podendo as reservas ser efectuadas via WhatsApp ou SMS para o seguinte contacto: 936 697 820.