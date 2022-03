Nascimento propõe criação de Roteiro de Arte Sacra na Ribeira Brava

Ricardo Nascimento lançou hoje um desafio às várias paróquias do concelho da Ribeira Brava para que avancem com a criação de um roteiro de arte sacra e que seja passível de visita por parte de turistas e madeirenses.

O projecto contará com o apoio da autarquia e pretende ser uma nova oferta cultural descentralizada que ficará ao dispor de todos.

“Se conjugarmos todo o espólio religioso da igreja da Ribeira Brava, o trabalho que está a ser feito no Campanário, quer no espaço museológico da igreja matriz, quer na capela do Bom Despacho, a recuperação de peças de arte sacra da Igreja da Tabua, a requalificação da Capela da Mãe de Deus e a preservação de peças importantes da igreja da Serra de Água, temos um grande património religioso que merece estar acessível ao público”, defendeu o autarca.

Nascimento aproveitou a inauguração da sala do Tesouro da Igreja de São Bento para enaltecer o trabalho do padre Bernardino Trindade e de todos os padres dehonianos em termos sociais, religiosos e culturais, assim como na manutenção de peças valiosas dos séculos XV e XVI.

Este museu agora renovado e com nova acessibilidade é um importante contributo para a divulgação do património religioso que a Madeira oferece.