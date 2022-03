Trânsito a correr sobre rodas nesta primeira hora-de-ponta

O trânsito corre na Via Rápida corre neste momento sem problemas, apesar das habituais zonas de maior tensão e aperto. Neste momento o maior 'inimigo' do condutor é o sol, mas também se poderia incluir aí a velocidade desadequada e a distância reduzida para a viatura da frente.

A primeira hora-de-ponta decorreu sem sobressaltos, com maior tráfego na subida de Santa Rita e na zona entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior. Já fora da Via Rápida, a zona da Cota 40, desde a rotunda do Hospital até ao Campo da Barca assume as despesas da lentidão no trânsito.

Foto Google Maps

Algum trânsito também no Caminho de São Martinho, na Rua 5 de Outubro, na Rua do Til, na Rua do Comboio e na Rua Pedro José de Ornelas.

No entanto, a partir de Santa Cruz, seguindo por Santana, São Vicente e parte de Porto Moniz, bem como nas zonas montanhosas, atenção à chuva e ao piso molhado. A condução nessas condições atmosféricas deve ser adaptada à aderência dos pneus.

Se tudo correr bem, será uma manhã tranquila como tem sido até agora. Boa condução e boa quinta-feira.