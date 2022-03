Ribeira Brava aprova incentivos à adopção de cães e gatos

A Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou, esta tarde, o regulamento municipal de apoio e incentivo à adoção de cães e gatos, reforçando assim a ajuda facultada à população na causa animal.

"Trata-se de uma ferramenta que pretende fomentar junto dos munícipes a adopção responsável de animais errantes, contribuindo para o seu bem-estar e uma melhor qualidade de vida", explica uma nota da autarquia.

"Neste momento o número de animais abandonados no concelho é elevado, razão pela qual impõem-se a criação de meios e políticas que ajudem a mudar o paradigma actual", acrescenta a mesma nota.

O referido regulamento prevê que o animal seja entregue com esterilização, vacinação antirrábica, identificação electrónica, desparasitação interna e externa, além de um valor de 100 euros para alimentação animal.

As candidaturas podem ser feitas por residentes permanentes no município, que tenham mais de 18 anos e reúnam as condições necessárias para uma adoção responsável.

Caso o animal esteja há mais de seis meses ao cuidado da autarquia da Ribeira Brava, deixa de ser obrigatório residir no concelho, podendo ser adoptado por qualquer pessoa que reúna as devidas condições.

Assumindo que ainda há um longo caminho a percorrer na causa animal, Ricardo Nascimento entende que “a protecção e os direitos dos animais são um desafio importante para afirmar o nosso concelho enquanto espaço de convivência promotor da integridade de todos os seres vivos”. Daí que a autarquia esteja “empenhada em continuar a trabalhar para melhorar as condições de vida dos nossos animais domésticos e animais errantes”.

A par das ações de sensibilização animal, a Ribeira Brava garante a continuidade das campanhas de vacinação, esterilização e adopção animal no concelho.