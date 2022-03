Mulher transportada ao hospital após acidente na Ribeira Brava

Uma mulher foi transportada, esta sexta-feira, ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça após um acidente na Ribeira Brava. O sinistro deu-se por volta das 20 horas e envolveu, pelo menos, duas viaturas ligeiras.

Com algumas dores nas costas e nos membros inferiores, a vítima conseguiu sair do carro pelos próprios meios antes da chegada dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que teriam recebido a indicação de que a mulher estaria encarcerada.

A corporação acabou por encaminhar para o local do acidente uma viatura de desencarceramento - que não chegou a ser utilizada - e uma ambulância.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência.