Parque Urbano do Ribeiro Salgado vai custar 400 mil euros

O presidente da Câmara do Porto Santo visitou, esta tarde, o local onde será instalado o Parque Urbano do Ribeiro Salgado, acompanhado pelo presidente do Governo Regional. Este é um investimento que ronda os 400 mil euros e deverá ser inaugurado na época balnear do próximo ano.

“Queremos criar uma homogeneidade em todas as entradas para a praia e, se possível, replicar no futuro o exemplo que está aqui noutras áreas”, disse o autarca.

Nuno Batista deixou uma palavra para o anterior executivo: “tanto se falou em estabilidade e continuidade e muito do trabalho que aqui está nasce com o executivo anterior”.

Este projecto vem no seguimento do que já tinha sido explanado pela autarquia, ou seja, “a uma só voz”. “O Governo Regional e a Câmara Municipal do Porto Santo a fazer um trabalho para trazer qualidade para aqueles que cá vivem e para aqueles que nos visitam.