Micaela Setim deu concerto na abertura das comemorações da freguesia da Ribeira Brava

Arrancaram as comemorações do 560.º aniversário da freguesia da Ribeira Brava, que decorrem até ao próximo dia 27 de Março. Foi com uma missa em honra ao padroeiro São Bento que começaram as comemorações e o primeiro concerto da semana, foi a fadista Micaela Setim com um programa de fados tradicionais.

Foto DR/Facebook

Embora a noite estivesse um pouco fria, na Vila da Ribeira Brava, muitos foram aqueles que se deslocaram até ao adro da Igreja Matriz da Ribeira Brava para ver e ouvir a jovem fadista madeirense.

O presidente da Junta da Freguesia da Ribeira Brava, Marco Martins, marcou presença na abertura das comemorações que será marcada por actividades culturais e desportivas.