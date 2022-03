Presidente do Centro Cultural de Londres espera que Cafôfo faça um bom trabalho

O madeirense e presidente do Centro Cultural e Desportivo de Londres, José Manuel Sousa, quanto à nomeação de Paulo Cafôfo para secretário de Estado para as Comunidades Portugueses, disse “que é bom para as comunidades madeirenses ter agora um madeirense à frente das comunidades portugueses, mas espero que Paulo Cafôfo faça um bom trabalho porque é aquilo que nós precisamos".

“Fiquei surpreendido, porque ainda não tinha visto as notícias, porque estive a trabalhar todo o dia. É importante que fique alguém que perceba das comunidades e que conheça as comunidades.” frisou José Manuel Sousa.

O emigrante natural da Camacha adiantou que agora vamos esperar para ver o que Paulo Cafôfo vai fazer à frente das Comunidades Portuguesas.

O recém nomeado secretário de Estado das Comunidades Portugueses, Paulo Cafôfo, que tomará posse na próxima quarta-feira no Palácio da Ajuda, em Lisboa conhece a comunidade do Reino Unido, chegou a visitá-la enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal.