O primeiro prémio do sorteio da 013.ª Lotaria Clássica de 2022, designada de ‘Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul’, no valor de 600 mil euros, saiu ao número 48.229, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 60 mil euros, foi para o 61.519.

O terceiro prémio, de 30 mil euros, saiu ao número 61.722.