Zainadine já saiu da Mauritânia

De acordo com João Luis, presidente da SAD do Marítimo, Zainadine já saiu de Nouakchott, capital da Mauritânia, já caminho de Portugal, onde deve chegar ainda hoje.

O central moçambicano foi barrado no Aeroporto de Nouakcott pelo facto do seu passaporte ser válido por mais cinco meses e, para entrar na Mauritânia, é exigido um documento com um mínimo de 180 dias de validade (seis meses).

Zainadine esteve duas noites retido no Aeroporto da Mauritânia e, no seu Instagram, anuncia ter sido abandonado pela Federação Moçambicana de Futebol. "Ninguém quis saber de mim. Em Junho, quando Moçambique tiver jogos, não irei participar", escreveu.

Refira-se que outro jogador da selecção de Moçambique, Reginaldo, antigo jogador do Nacional, foi também barrado à entrada da Mauritânia, mas por falta de visto e de vacinas ao COVID-19, tendo sido recambiado de imediato para hora do país..