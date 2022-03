TUMA participou em festival nos Açores e saiu premiada

A Tuna Universitária da Madeira, TUMA, esteve nos Açores, este fim-de-semana, para participar no XXI El Açor - Festival Internacional de Tunas 2022, que decorreu no Teatro Micaelense, a convite dos Tunídeos - Tuna Masculina da Universidade dos Açores.

"A Tuna Universitária da Madeira manifesta orgulho pelo reconhecimento, pelo convite, e por outra grande prestação em nome da Região e regressou com os prémios: Melhor Adaptação ao Tema, Melhor Estandarte, Segunda Melhor Tuna e Tuna mais Tuna", refere em nota à comunicação social.

Esta edição contou ainda com a participação da Transmontuna – Tuna Universitária De Trás-Os-Montes e Alto Douro, Gatunos – Tuna Académica do Politécnico do Porto, TAISEP – Tuna Académica do ISEP, TAUE – Tuna Académica da Universidade de Évora e TAFDUP – Tuna Académica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e com as tunas da casa TAUA – Tuna Académica da Universidade dos Açores, Tuna Com Elas – Tuna Feminina da Associação Académica da Universidade dos Açores, Enf’in Tuna – Tuna Mista da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada.

Neste momento, a tuna madeirense encontra-se a preparar o XXVII ETUMa – Encontro de Tunas Universitárias da Madeira, que irá decorrer em Dezembro. "É um dos encontros de tunas mais antigo do país, e desde 1995, já trouxe à Madeira centenas de jovens universitários em representação de universidades, regiões ou mesmo países", termina.