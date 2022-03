Aumento de casos covid-19 "é normal" face ao aligeirar das medidas

O aumento de casos de covid-19 que a Madeira tem verificado nas últimas semanas não levará a medidas mais restritivas, segundo Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional diz não ser necessário um 'passo atrás' porque mais de 90% da população regional está vacinada contra a doença.

Confrontado, ainda assim, com o número de óbitos e internamentos o líder do Executivo madeirense refere que "neste momento, a situação de gravidade e das patologias não tem nada a ver com o que acontecia antigamente", reforçando que as mortes que têm ocorrido não se devem à covid-19, mas sim a "outras patologias associadas".

Segundo Albuquerque, os casos verificados actualmente são "uma mera constipação" e muitos dos internamentos são por "mera precaução" ou pelas doenças associadas.