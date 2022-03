Câmara do Funchal garante apoio aos ginásios seniores

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal garantiu, hoje, o apoio da autarquia aos ginásios seniores. Cristina Pedra participou nas celebrações do 26º aniversário do Ginásio da Barreirinha, que se celebrou no Anexo dos Louros.

A autarca fez questão de salientar esta data como aquela em que foi fundado o "primeiro ginásio" municipal da autarquia, precisamente o da Barreirinha, elogiando ainda a "dinâmica dos alunos", mas também dos professores que o integram, bem como a variedade de actividades que ali são praticadas.

A vice-presidente garantiu ainda aos muitos utentes presentes que "contarão e contam com a CMF, com o actual executivo para tudo fazermos para continuarmos com as vossas condições".

De acordo com a autarquia, o Ginásio da Barreirinha tem, no momento, 400 utentes, funcionado as suas actividades no Complexo Balnear da Barreirinha mas igualmente no Anexo dos Louros e conta com técnicos superiores de Educação Física, bem como animadores socioculturais, entre outros funcionários, sendo de destacar o projecto “Actividade Física, Saúde e Bem-Estar para a população sénior”, entre outras, e que é destinado a todos os munícipes do Funchal de modo a promover a prática da actividade física, bem como fomentar hábitos de vida saudável, combatendo o sedentarismo e promovendo a integração social.

Outras actividades realizadas no Ginásio da Barreirinha são também as artes plásticas, música, teatro, lavores, a que se juntam ainda acções de sensibilização e palestras em datas importantes.