Metade do Funchal com cobertura 5G

Metade da cidade do Funchal já tem cobertura pela rede 5G, devendo a cobertura total da Região ser conseguida dentro de alguns meses, até final do primeiro semestre deste ano, um investimento de 12 milhões de euros, confirmou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na assinatura do protocolo para a transição digital e 5G com a NOS Madeira.

Miguel Albuquerque apontou a transição digital como "a grande oportunidade da Madeira", referindo-se às vantagens para a economia regional, que mesmo se tratando de uma região ultraperiférica poderá colocar-me entre os maiores patamares mundiais.

Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS destacou os 30 anos da presença da marca na Madeira, apontando que o c a cobertura 5G as áreas que vão ter mais benefício são a Saúde, a Educação, a Protecção Civil, o Mar, os Transportes e o Turismo. Na ocasião referiu, também, que o Hospital Dr. Nélio Mendonça já está coberto com esta tecnologia, apontando os benefícios para o Centro de Simulação Clínica e a Hemodinâmica, serviços que serão pioneiros na sua utilização.