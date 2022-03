JPP salienta necessidade de cobertura no campo da escola do 1.º ciclo de Santa Cruz

O JPP vai dar entrada a uma recomendação ao Governo Regional para que faça a cobertura do polidesportivo da escola de 1.º ciclo de Santa Cruz. A decisão surge após o partido ter ficado sem qualquer resposta sobre este assunto.

Paulo Alves salientou, numa conferência de imprensa, que "nestes últimos dias de frio e de chuva", "os alunos ficam impedidos de frequentar o campo vários dias, até que o piso fique seco, o que condiciona as aulas de educação física".

A Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santa Cruz foi construída em 2006, data desde a qual aguarda pela cobertura do campo de jogos, "reivindicação feita, ano após ano, pelos mais de 300 alunos que ali passam os seus dias".

"A falta desta cobertura é, aliás, uma das fragilidades identificada no próprio projeto educativo da escola sendo esta uma competência do Governo Regional pois aos Municípios cabem, apenas, pequenas obras de recuperação e de manutenção, o que não é o caso", refere o deputado.

"Após estes últimos tempos marcados pelo isolamento da pandemia, é fundamental que os equipamentos e infraestruturas escolares tenham as condições necessárias e adequadas aos processos de aprendizagem, sendo a atividade física parte integrante", disse.

Paulo Alves ressalvou ainda que "esta é uma das várias propostas já apresentadas pelo JPP na Assembleia Legislativa Regional, mas chumbada pela maioria parlamentar PSD/CDS".