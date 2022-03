Colisão deixa trânsito congestionado no Funchal

Dois carros colidiram há instantes no cruzamento da Rua dos Ferreiros com a Rua dos Netos, no Funchal, uma zona onde ocorrem com frequência alguns sinistros.

Aparentemente o choque não provocou feridos mas está a causar um enorme congestionamento nas artérias circundantes.

Segundo uma testemunha, os automóveis apresentam danos pequenos, mas as condutoras recusam remover os carros até à chegada da PSP.