Universidade Sénior do Funchal assinala hoje o Dia Mundial da Poesia

A Biblioteca Municipal e a Universidade Sénior do Funchal da Câmara Municipal do Funchal assinalam hoje, pelas 14h15, nas instalações da Universidade Sénior, o Dia Mundial da Poesia, com a apresentação do livro Jasmim no Limoeiro, de Manoella Calheiros.

Trata-se do 2º livro da autora a ser apresentado no Funchal depois de Horizonte de Ausência, em 2020. A apresentação estará a cargo de Anabela Machado. O momento musical, com declamação de poemas da autora, contará com Ricardina Ferraz e Flávio Gouveia.

Manoella Calheiros (1955) cedo sentiu necessidade de expressar, por escrito, os seus mais profundos lamentos, através do texto poético e da mais requintada sensibilidade, entre outras atividades criativas e criadoras.

Apreciadora de cravos de inverno, apresenta-se insatisfeita e inquieta, mas vive em harmonia com o Universo, conformada de inconformismos.

Integrou por convite, a coletânea Encontro de Poetas da Nossa Escola (2014/15), com dois poemas selecionados, e a antologia Expoética de Braga (2016/17), com três poemas originais.

Com os poemas “Dor Curada”, “Erro Repetido” e “Adeus Prematuro”, participou por convite, na antologia Poetas d´hoje, Volume VI (2019).