Machico assinala Dia Mundial da Árvore com a plantação de barbusano

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore, que se assinala hoje, dia 21 de Março, a Câmara Municipal de Machico, em parceria com o Rotary Clube e uma turma da EB1/PE e Creche Eng. Luís Santos Costa, plantou uma árvore nos jardins da Graça, em Machico.

O barbusano é uma espécie de árvore endémica da ilha da Madeira.

A iniciativa contou ainda com a presença do presidente da autarquia, Ricardo Franco, e ainda com a vereadora com o pelouro da educação, Mónica Vieira, e com o engenheiro do ambiente, Cláudio Nobrega.