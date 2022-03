Palácio de São Lourenço assinala Dia Nacional dos Centros Históricos

O Dia Nacional dos Centros Históricos é comemorado na próxima segunda-feira, 28 de Março e o Palácio de São Lourenço volta a assinalar esta celebração, suspensa desde o início da pandemia, promovendo a visita temática 'À volta do Palácio' às 15 horas.

Trata-se de um percurso diferente, em que o olhar dos visitantes é dirigido ao exterior do Palácio a partir das varandas sul e oeste e do baluarte norte deste monumento, sobre as artérias que o circundam, no contexto da evolução urbana do Funchal desde o séc. XIX. A visita será orientada por Margarida Camacho, responsável pela Área Museológica do Palácio de São Lourenço.

Como habitual, a iniciativa é gratuita, requerendo inscrição prévia junto dos serviços de apoio do Gabinete do Representante da República, através do tel. 291202530 ou e-mail [email protected]

Embora se continuem a realizar visitas ao Palácio diariamente, requerem a obrigatoriedade de marcação prévia por forma a controlar a lotação dos grupos de visitantes, mantendo-se a aplicação das medidas de prevenção da pandemia presentemente em vigor na Região.