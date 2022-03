Câmara de Lobos assinalou Dia da Árvore

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinalou, esta manhã, o Dia da Árvore, com a plantação de espécies endémicas por utentes do CACI – Câmara de Lobos e alunos do 4º ano da Escola EB1/PE do Jardim da Serra, na área envolvente do miradouro da Boca dos Namorados.

O vice-presidente da autarquia, que detém o pelouro do ambiente, ressalvou que “a vertente ambiental é eleita pelo Município de Câmara de Lobos como um vector estratégico de intervenção para o desenvolvimento sustentável do concelho e consequentemente para uma melhor qualidade de vida dos munícipes".

Esta é uma acção, que não se esgota neste dia. Insere-se num projecto mais abrangente, denominado 'Projeto Ruas Verdes', que faz parte do compromisso eleitoral, assumido perante a população nas últimas eleições autárquicas, que visa a reflorestação e recuperação das bermas das estradas florestais do concelho, bem como das zonas serranas mais icónicas de Câmara de Lobos, como é o caso da área envolvente do Miradouro da Boca dos Namorados.

Refira-se que, corrente ano 2022, no âmbito do 'Ruas Verdes', foram já plantas cerca de 1.000 árvores endémicas da Madeira em diferentes espaços públicos e arruamentos florestais do município.

A acção contou com a colaboração do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, que forneceu as árvores hoje transplantadas.