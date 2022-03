Alunos da escola Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade rumaram à Grécia

Um grupo de alunos do 8.º ano da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, no Campanário, rumou à Grécia entre os dias 14 e 18 de Março, no âmbito do projecto Erasmus+ KA2 - “Playing with Maths”.

De acordo com nota da escola, os parceiros foram recebidos na Câmara Municipal de Xanthi pelo respectivo presidente, o qual enalteceu a importância e o impacto do projecto Erasmus+ nas aprendizagens ao longo da vida. Além disso, foi oferecida uma pequena lembrança a todos os alunos e professores que integram o projecto.

"De seguida, na escola 10th Primary School of Xanthi, houve uma recepção com uma música de boas vindas, cantada pelos alunos gregos. A manhã terminou com a degustação de um lanche com iguarias gregas confecionadas pelos pais dos alunos. A visita à escola foi feita pelos alunos gregos", explica a mesma nota.

Durante a semana ocorreram várias actividades quer sociais, lectivas e culturais. Foi possível conhecer a cidade Velha de Xanthi, a sua história, arquitetura e cultura, assim como vários museus locais. A riqueza destes intercâmbios estendeu-se ao conhecimento e exploração de novas religiões, nomeadamente o Catolicismo Ortodoxo, uma vez que entraram em várias Igrejas e Mosteiros.

"O jantar de despedida, a atividade “Knitting our Friendship” e o workshop de dança tradicional grega alicerçaram as amizades e permitiram trocar contactos, entre todos os parceiros e encerrar uma semana de aprendizagens multiculturais", terminam os coordenadores Graça Dias e Marcos Leitão.