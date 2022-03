XIV Colóquio do Mercado Quinhentista de Machico debate importância da água

A XV edição do Mercado Quinhentista de Machico, organizado pela Escola Básica e Secundária de Machico (EBSM) em colaboração com a Câmara local, tem data marcada para os dias 3, 4 e 5 de Junho de 2022, após dois anos de pausa motivados pela pandemia.

Como forma de contextualizar a temática deste evento, irá realizar-se no dia 7 de Maio, no Auditório do Fórum Machico, a XIV edição do colóquio do Mercado Quinhentista, este ano com o mote 'Água, sangue da terra'.

O evento abordará, assim, a importância da água "enquanto elemento presente no quotidiano ao longo dos tempos, essencial ao desenvolvimento da vida, das actividades económicas, das dinâmicas sociais e da subsistência humana, na sua dimensão física e espiritual", que vários especialistas irão refletir, bem como a "premência da preservação deste recurso natural na sustentabilidade do amanhã", explica a organização em comunicado de imprensa.

O colóquio terá dois convidados do exterior: Ana Catarina Garcia, investigadora do CHAM – Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, e Pedro Inácio do Museu da Água da EPAL.

Em termos de oradores regionais estarão presentes: Amílcar Gonçalves (ARM), Raimundo Quintal (IGOT- Universidade de Lisboa), Rocha da Silva (ex-director Regional das Florestas), Manuel Ramos (Pároco de Machico), Luísa Gouveia (Guia intérprete) e Manuel Menezes Franco (EBSM).