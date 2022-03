À procura do tecido ideal para aquela ocasião importante?

A Epopeia Casa de Tecidos abriu portas em Novembro do ano passado e está situada no número 60 da Rua dos Tanoeiros, no Funchal. A funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h00 até às 19 horas e aos sábados das 9h00 às 13 horas, a loja tem à sua disposição uma ampla gama de tecidos de qualidade para confecção e decoração, com preços para todas as carteiras.

Sempre atenta às principais tendências, a Epopeia Casa de Tecidos tem o cuidado de apresentar semanalmente diversas novidades, não só no que diz respeito aos tecidos, como também às cores, texturas e padrões.

Por isso e se está à procura daquele tecido especial para aquela ocasião importante da sua vida ou para dar um novo visual à sua casa, encontre tudo o que precisa na Epopeia Casa de Tecidos.

Compre a metro e conte com um atendimento personalizado do primeiro até ao último instante.

Epopeia Casa de Tecidos

Contacto: 935 771 815

E-mail: [email protected]

Morada: Rua dos Tanoeiros, nº. 60, 9000-058 Funchal