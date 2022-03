Primavera começa com previsão de chuva

A previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, 21 de Março de 2022, aponta para céu geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros.

Segundo o IPMA, o vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) predominante do quadrante oeste.

Na zona do Funchal, haverá períodos de céu muito nublado, com vento fraco (inferior a 15 km/h), mas aparentemente sem chuva.



O estado do mar na costa Norte contará com ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 metros, enquanto que na costa Sul as ondas deverão ser de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar será de 18º Celsius, enquanto que a temperatura deverá oscilar entre os 0ºC no Pico do Areeiro e os 17ºC no Lugar de Baixo, de acordo com as estações meteorológicas do IPMA.