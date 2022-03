Nuvens e chuva nas previsões para a Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, dia 22 de Março, na Madeira o céu deverá apresentar-se muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da manhã.

Estão previstos também períodos de chuva fraca, passando a regime de aguaceiros a partir da manhã.

O vento soprará fraco fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Oeste, rodando para Noroeste, e soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

Quanto à temperatura os termómetros irão variar entre os 14ºC e os 20ºC no Funchal e os 14ºC e os 19ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 2,5 metros, aumentando para 3,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 18ºC.