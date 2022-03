PSD considera que a Madeira tem criado condições para a inovação das empresas

O grupo parlamentar do PSD destacou, hoje, o aumento das empresas na Região e da sua dimensão. As declarações surgiram numa visita à empresa 'Sweet and Sugar', localizada na Zona Franca, no âmbito do Roteiro de Proximidade, dedicado à Marca Madeira.

Na ocasião, Brício Araújo afirma que as empresas têm apostado fortemente na inovação e têm registado um grande volume de negócios, neste caso em especial na exportação. “É para nós importante, na nossa actividade parlamentar, percebermos, em que termos é que podemos ajudar estas empresas e percebermos também que elas têm tido um apoio fundamental do Governo Regional”, afirmou. O deputado considera que não é por acaso que na Região temos “empresas que se lançam em áreas tão específicas de produção regional, com grande capacidade de inovação e de exportação”.

Essas empresas existem, têm tido sucesso porque temos sabido criar aqui na Madeira condições para que isso possa, de facto, acontecer Brício Araújo

As condições necessárias passam não só pelos apoios à exportação, "que têm sido fundamentais, mas também pelo esforço do Governo Regional nas políticas fiscais e nos apoios e incentivos às empresas e ao empreendedorismo, permitindo que as empresas se possam lançar no mercado regional, mas, também, no mercado nacional e internacional, e tenham maior capacidade de inovação e crescimento, o que é fundamental para a nossa economia".