PSD destaca papel dos movimentos associativos na protecção da Natureza

A consciencialização da comunidade para a questão ambiental e da protecção do património natural e o papel dos movimentos associativos que actuam nestas áreas foram, hoje, evidenciados pelo Grupo Parlamentar do PSD, numa visita ao Grupo 101 dos Escoteiros de Portugal, integrada no Roteiro de Proximidade dedicado à Natureza.

“O Grupo Parlamentar, ao fim de três dias de intensa atividade e de presença e de proximidade de um conjunto de instituições públicas e privadas, achou que não podia fechar este Roteiro da Natureza sem contactar o movimento associativo escutista”, realçou o deputado Nuno Maciel, referindo que é um movimento que existe na nossa Região em vários concelhos, através da AEP, mas também do CNE e das Guias de Portugal.

Movimentos que, conforme sublinhou, fazem “um trabalho fantástico no âmbito da preservação e da conservação da Natureza, educando as nossas crianças e jovens para hábitos de respeito pelo ambiente, de separação e redução de lixos, de autonomia na realização de iniciativas e de atividades que fazem, obviamente, toda a diferença no futuro da construção de cidadãos mais autónomos, mais realizados e mais assertivos”.

Nesse sentido, o deputado salientou que "importa valorizar o trabalho que é feito pelos dirigentes e demais colaboradores destes movimentos associativos que, de forma gratuita, dedicada e voluntária, e muitas vezes com sacrifícios pessoais, se entregam a esta causa, contribuindo para a construção de cidadãos mais felizes e mais despertos para os valores do respeito e da conservação da natureza".

Nuno Maciel realçou ainda que "apoiar este tipo de instituições é investir nos cidadãos, na educação formal e, paralelamente, na educação ambiental".

O equilíbrio entre o respeito pelo ambiente e a economia traduz-se "em valor acrescentado", mas também "em mais e melhor qualidade de vida para Região, mais e melhor qualidade de vida para aqueles que nos visitam e para aqueles que aqui habitam”, rematou.