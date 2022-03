Fundação Sporting promove acção de solidaridade com crianças e jovens da Madeira

É já esta sexta-feira que as crianças e jovens de duas IPSS da Madeira vão receber uma acção de solidariedade por parte da Fundação Sporting, através da sua Presidente Maria Serrano, em colaboração com o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Madeira.

A primeira acção tem início marcado para as 14h30, na Ribeira Brava, nomeadamente no Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, onde se inclui o Lar Intergeracional e o Centro de Acolhimento Gracinda Tito. Já pelas 17h30 ruma a Machico, ao Centro de Acolhimento Temporário Aconchego, gerido pela Associação Causa Social.

"O Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, sedeado na freguesia com o mesmo nome, foi constituído há mais de 20 anos. Em termos de apoio às crianças e jovens, apresenta duas valências: Infância e Juventude, que acolhe, à data, cerca 11 de crianças e jovens, e a Unidade infantil – “Centro de Acolhimento Gracinda Tito”, que acolhe crianças dos 0 meses até aos 12 anos e, atualmente, tem à sua responsabilidade 16 bebés e crianças", refere comunicado da organização.

Por seu lado, o Centro de Acolhimento Temporário Aconchego, "que iniciou a sua actividade em 2003, é uma casa de acolhimento temporário para crianças, entre os 0 meses e os 12 anos, sob a responsabilidade da “Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania”, localizada no ex-complexo turístico da Matur. Actualmente, acolhe 13 crianças, com idades entre os 7 meses e os 6 anos".