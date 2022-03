Buscas por turista desaparecido no mar da Madeira interrompidas

As buscas pelo turista alemão que está desaparecido na Madeira desde terça-feira, após ter sido arrastado por uma onda na costa norte, foram interrompidas cerca das 18:00 de hoje, disse à Lusa o capitão do Porto do Funchal.

Rui Teixeira indicou que as buscas, que desde hoje decorrem apenas por terra, assim se manterão nos próximos dias.

Segundo explicou, as buscas direcionadas terminaram na quinta-feira, sendo que as autoridades continuarão atentas no âmbito das suas normais rotinas.

O homem encontrava-se a caminhar junto ao mar na zona do Calhau de São Jorge (concelho de Santana) com outras três pessoas, quando foi surpreendido e arrastado por uma onda, tendo acabado por desaparecer.

Na terça-feira, Rui Teixeira disse à Lusa que o alerta tinha sido dado cerca das 15:00, acrescentando que a companheira do turista alemão "foi empurrada contra um molhe, mas conseguiu regressar pelos próprios meios".