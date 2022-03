Retomadas as buscas por homem desaparecido na zona do Calhau de São Jorge

"Foram esta manhã retomadas as buscas por um homem de 36 anos, de nacionalidade alemã, que desapareceu ontem depois de ter sido surpreendido e arrastado por uma onda, enquanto caminhava com outras três pessoas junto ao mar na zona do Calhau de São Jorge, no concelho de Santana, na ilha da Madeira", noticia a Marinha portuguesa em comunicado.

Recorde-se que "nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, estão empenhados elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira e o navio NRP Mondego, da Marinha Portuguesa".

""Segundo foi possível apurar, o homem encontrava-se a caminhar junto ao mar na zona do Calhau de São Jorge com outras três pessoas, quando foi surpreendido e arrastado por uma onda, tendo acabado por desaparecer", acrescenta a nota enviada esta manhã às redacções.