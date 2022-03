Autoridades iniciam terceiro dia de busca por alemão desaparecido no calhau de São Jorge

"Foram esta manhã retomadas as buscas por um homem de 36 anos, de nacionalidade alemã, que desapareceu na tarde de terça-feira, dia 22 de Março, depois de ter sido surpreendido e arrastado por uma onda, enquanto caminhava com outras três pessoas junto ao mar na zona do Calhau de São Jorge, no concelho de Santana, na ilha da Madeira", anuncia em comunicado a Autoridade Marítima Nacional.

Refira-se que "nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, estão empenhados elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira", meios que nos últimos dois dias procuraram incessantemente algum sinal do corpo. Este é o terceiro dia de buscas.

"Segundo foi possível apurar, o homem encontrava-se a caminhar junto ao mar na zona do Calhau de São Jorge com outras três pessoas, quando foi surpreendido e arrastado por uma onda, tendo acabado por desaparecer", recorda a AMN.