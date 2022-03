Buscas por homem desaparecido na zona do calhau de São Jorge retomadas amanhã

As buscas pelo homem desaparecido na zona do Calhau de São Jorge na Madeira vão ser retomadas esta terça-feira de manhã, de acordo com informação do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal.

Tal como o DIÁRIO já noticiou esta tarde, o Comandante do Porto do Funchal está a coordenar as operações de busca por um cidadão alemão, de 36 anos, que foi arrastado por uma onda, esta tarde, no cais de São Jorge. Nesta operação estão empenhados vários meios.

De acordo com o Rui Manuel Teixeira, o homem fazia-se acompanhar por uma jovem que foi atingida pela onda e sofreu algumas escoriações, mas que conseguiu manter-se em terra. O casal estaria acompanhado por outras duas pessoas, que não sofreram ferimentos.

O alerta foi recebido pelas 14h54, através da Proteção Civil.

"Foram de imediato iniciadas operações de busca pelo homem desaparecido, nas quais estiveram empenhados elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Santana, da PSP, bem como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira e uma embarcação do SANAS Madeira, tendo as mesmas sido interrompidas ao final da tarde de hoje, sem que se tivesse encontrado a vítima", informa o comunicado emitido ao início desta noite.