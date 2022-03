A Virgem Maria se tornou “um sinal de fé”

A Rússia e a Ucrânia vão ser consagradas hoje, 25 de Março, ao Imaculado Coração de Maria, a pedido do Papa Francisco. O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na homilia que preparou para esta consagração, disse que “a Virgem Maria se tornou, ela própria, um sinal — não apenas para os cristãos dos primeiros anos, mas para todos os cristãos, de todos os tempos e lugares, e mesmo para o mundo inteiro. Um sinal de fé: da fé enquanto atitude de vida daquele que aceita a proximidade e a presença de Deus; daquele que aceita que a sua relação com Deus determine e ilumine toda a sua existência”.

Perante uma igreja da Sé repleta de fiéis, D. Nuno recordou um sinal de Deus e convite à fé quando, em 1917, estando a humanidade a viver um dos piores momentos da sua história — uma Guerra Mundial — a Virgem Maria apareceu em Fátima a três pastorinhos.

“Sabemos como, durante a sua aparição de Julho, a Senhora disse aos pastorinhos: “Visteis o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores; para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz: mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. […] Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração, e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz” (Memórias da Irmã Lúcia, IV,74-75).

Hoje, face ao cenário de guerra que se vive na Ucrânia, e a pedido do Papa Francisco, uma vez mais, os bispos católicos de todo o mundo renovam esta consagração, batendo à porta do Coração Imaculado de Maria: “Ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e consagramos ao vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei este nosso acto que realizamos com confiança e amor, fazei que cesse a guerra, providenciai ao mundo a paz. O sim que brotou do vosso coração, abriu as portas da história ao Príncipe da Paz; confiamos que mais uma vez, por meio do Vosso Coração, virá a paz. Assim, a Vós consagramos o futuro da família humana inteira, as necessidades e os anseios dos povos, as angústias e as esperanças do mundo”.