Agitação marítima continua a dificultar buscas por turista desaparecido no mar de São Jorge

À semelhança do que aconteceu no dia de ontem, o mar em São Jorge continua bastante agitado nesta quarta-feira, dificultando as buscas pelo turista de 36 anos que foi ontem arrastado por uma onda quando passeava na zona do calhau.

Rui Teixeira, Comandante da Zona Marítima da Madeira, confirmou que foram redefinidas novas áreas de busca, estando empenhados o navio NRP Mondego, uma embarcação da estação salva-vidas do Funchal, drones do Comando Operacional da Madeira e o helicóptero da Força Aérea Portuguesa que esteve a sobrevoar a zona até ao final da manhã.

Em terra encontram-se elementos da Polícia Marítima mas, até ao momento, o corpo não foi avistado.