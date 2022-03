Dois homens, um com 94 anos e outro com 65 anos, foram hoje declarados cadáveres nos locais das suas residências, um na Rua do Lazareto e outro na Rua das Mercês.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados pelas 5h30 à primeira residência e às 7h30 à segunda casa, mas em nenhum dos casos foi possível socorrer as pessoas.