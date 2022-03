Kiev está a atacar alvos militares em zonas ocupadas pela Rússia

As forças ucranianas estão a atacar alvos importantes nas áreas ocupadas pela Rússia na Ucrânia, ações que podem reduzir a capacidade do exército russo em lançar ofensivas militares, revelou esta quinta-feira o Ministério da Defesa do Reino Unido.

"As Forças Armadas ucranianas lançaram ataques contra importantes alvos em zonas ocupadas pela Rússia na Ucrânia, incluindo um grande navio e depósito de armas em Berdyansk", salienta a atualização de quinta-feira da Defesa britânica.

A marinha ucraniana tinha revelado que afundou um grande navio de desembarque perto da cidade portuária de Berdyansk, usado para abastecer as forças russas com veículos blindados, que danificou mais dois navios e que destruiu um tanque de combustível de 3.000 toneladas.

Segundo a inteligência do Reino Unido, é provável que as forças ucranianas continuem a atacar pontos logísticos estratégicos nas regiões controladas pelos russos.

Estas ações poderão forcar as forças russas a priorizar a defesa dos seus bens essenciais e impedir a Rússia de aceder aos necessários reabastecimentos para os seus militares, acrescenta.

"As [operações] reduzem a capacidade da Rússia para executar operações militares ofensivas e atingem ainda mais a capacidade moral já debilitada dos russos", destaca ainda.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou, entre a população civil, pelo menos 1.035 mortos, incluindo 90 crianças, e 1.650 feridos, dos quais 118 são menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,70 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.