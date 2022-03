Portugal vence ‘com esforço’ a Turquia por 3-1

A selecção portuguesa de futebol venceu, esta noite, a selecção da Turquia por 3-1. Os golos foram apontados por Otávio, que foi uma das surpresas do ‘onze’ inicial, e também por Diogo Jota e Matheus Nunes. Portugal está na final dos 'play-off' de apuramento para o Campeonato do Mundo.

Portugal teve dificuldades para segurar o resultado, depois dos golos marcados na 1.ª parte, por Otávio aos 15 minutos e Diogo Jota quando corria o minuto 42.

Já na segunda parte, eis que surgiu o golo turco através de Burak Yilmaz, aos 65. Aos 83 minutos foi assinalada uma grande penalidade a favor dos turcos, que acabou desperdiçada pelo autor do golo.

O resultado seria cimentado aos 90+4 por Matheus Nunes.

Portugal segue em frente no apuramento para o Mundial 2020 e vai defrontar o vencedor do jogo entre a Itália e a Macedónia do Norte.