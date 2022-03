Madeira com mais dois óbitos associados à covid-19

A Madeira registou ontem mais duas mortes associadas à covid-19, somando, até à data, 228 óbitos relacionados com a doença, segundo o mais recente 'Boletim Internamento', divulgado há instantes pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

A mesma fonte dá conta de que estavam internados, esta quarta-feira, menos cinco doentes do que no dia anterior, totalizando 89 infectados hospitalizados na unidade polivalente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, não havendo ninguém na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

A maioria dos doentes internados tem mais de 65 anos e mais de metade já tinha a vacinação inicial completa, com 37 a ter, inclusive, a dose de reforço administrada.