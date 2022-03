Marítimo segue em frente na Taça e faz história no futsal regional

O Marítimo venceu, esta tarde, o Famalicão por 4-1, e garantiu o apuramento inédito para a ‘final 8’ da Taça de Portugal de futsal.

A Madeira vai ter, pela primeira vez, uma equipa nesta etapa decisiva da competição.

Os adeptos verde-rubros encheram praticamente todo o pavilhão do Marítimo para ver a equipa escrever uma nova página na história do futsal do clube e da Região.

Os golos de Fábio Semedo, Babau, Lucas e Kayque deram o triunfo maritimista sobre o Famalicão, no encontro dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.